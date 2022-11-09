Российские оккупанты 8 ноября атаковали ракетой Одесскую область. Украинские силы противовоздушной обороны сбили враждебную цель.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«С применением авиации со стороны Черного моря противник направил по побережью Одесской области Х-31, которую выпустил из самолета Су-30», - отметили наши воины.