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Российские оккупанты 8 ноября атаковали ракетой Одесскую область. Украинские силы противовоздушной обороны сбили враждебную цель.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«С применением авиации со стороны Черного моря противник направил по побережью Одесской области Х-31, которую выпустил из самолета Су-30», - отметили наши воины.
Силами ПВО российская ракета была уничтожена над водой.
Ранее сообщалось, что Пентагон официально подтвердил передачу Украине первых двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Российские оккупанты 8 ноября атаковали ракетой Одесскую область. Украинские силы противовоздушной обороны сбили враждебную цель.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«С применением авиации со стороны Черного моря противник направил по побережью Одесской области Х-31, которую выпустил из самолета Су-30», - отметили наши воины.
Силами ПВО российская ракета была уничтожена над водой.
Ранее сообщалось, что Пентагон официально подтвердил передачу Украине первых двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS.