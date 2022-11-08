Пентагон официально подтвердил передачу Украине первых двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер.

— ВСУ уже применяют два передаваемых им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе, — сказал спикер.

Также Райдер отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

— Мы продолжаем вести постоянный и активный диалог с украинцами, нашими союзниками и партнерами по потребностям Украины в поле боя, — сказал он.

ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter в понедельник, 7 ноября.