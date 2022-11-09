Контрразведка СБУ нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу российской ФСБ. Завербованные лица были обнаружены в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.

У диверсантов была задача собирать данные о местонахождении командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Полученную информацию Россия планировала использовать для подготовки к физическому устранению украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники. ДРГ также разведывала пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока.

— По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения, — говорится в сообщении.

Он был на прямой связи с куратором. Завербованный привлек еще одного местного жителя.

В поле зрения оккупантов он попал через свои прокремлевские взгляды и провокационные высказывания среди окружающих. Для сбора разведданных они «в темную» использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали за подразделениями сил обороны.

По данным СБУ, один из агентов ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты России. Сотрудники спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

две противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями

две боевые гранаты РГО со страстями

автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.