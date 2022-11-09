Контрразведка СБУ нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу российской ФСБ. Завербованные лица были обнаружены в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.
У диверсантов была задача собирать данные о местонахождении командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.
Полученную информацию Россия планировала использовать для подготовки к физическому устранению украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники. ДРГ также разведывала пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока.
— По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения, — говорится в сообщении.
Он был на прямой связи с куратором. Завербованный привлек еще одного местного жителя.
В поле зрения оккупантов он попал через свои прокремлевские взгляды и провокационные высказывания среди окружающих. Для сбора разведданных они «в темную» использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали за подразделениями сил обороны.
По данным СБУ, один из агентов ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты России. Сотрудники спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.
Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:
Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона.
Напомним, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.
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Контрразведка СБУ нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу российской ФСБ. Завербованные лица были обнаружены в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.
У диверсантов была задача собирать данные о местонахождении командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.
Полученную информацию Россия планировала использовать для подготовки к физическому устранению украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники. ДРГ также разведывала пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока.
— По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения, — говорится в сообщении.
Он был на прямой связи с куратором. Завербованный привлек еще одного местного жителя.
В поле зрения оккупантов он попал через свои прокремлевские взгляды и провокационные высказывания среди окружающих. Для сбора разведданных они «в темную» использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали за подразделениями сил обороны.
По данным СБУ, один из агентов ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты России. Сотрудники спецслужбы вовремя разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.
Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:
Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона.
Напомним, что Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.