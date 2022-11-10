В результате спецоперации СБУ в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных «трафиков» выезда уклонистов за границу и ликвидировали три схемы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Организаторы предлагали потенциальным призывникам за деньги скрыто уехать за пределы нашего государства под видом участников волонтерского движения, — говорится в сообщении.

Стоимость таких услуг составляла от 1,5 до 8 тыс. долларов с клиента.

В Киеве нейтрализована преступная группировка, которая «оформляла» ухилянцев как перевозчиков гуманитарной помощи. И через фиктивную благотворительную организацию вносили недостоверные сведения в электронную систему «Шлях».

Еще один канал нелегальной миграции блокирован в Житомирской области. Местный бизнесмен гарантировал мужчинам «путевку в ЕС» под видом водителей международных рейсов.

Кроме того, в Черновцах разоблачена преступная группа, которая пыталась переправлять потенциальных призывников в обход КПП через так называемую «зеленку».

Все преступные схемы были своевременно разоблачены, а их организаторы задержаны. Пятерым фигурантам уже доложено о подозрении.

Ранее Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который приводил российские ракеты по военным и правоохранительным зданиям в Николаеве.