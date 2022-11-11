В Черном море продолжает маневрировать корабельную группировку российского флота в количестве 17 единиц, на боевое дежурство выведены 2 ракетоносителя с шестнадцатью «Калибрами».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Определенно враг намекает, что готов отомстить за «неудобные сложные решения» по Херсонщине, до которых он был доведен», — прокомментировали в ОК.

Также вполне вероятны повторы массированных ракетно-дроновых обстрелов по всей территории Украины.

Напомним, ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. Пока известно о двух погибших и двух раненых людях.