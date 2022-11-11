Оккупанты ночью 11 ноября обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telergram.
«11 ноября началось с тревоги. Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал он.
Жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы.
Напомним, ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. Пока известно о двух погибших и двух раненых людях.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Оккупанты ночью 11 ноября обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telergram.
«11 ноября началось с тревоги. Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал он.
Жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы.
Напомним, ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. Пока известно о двух погибших и двух раненых людях.