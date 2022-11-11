Оккупанты ночью 11 ноября обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telergram.

«11 ноября началось с тревоги. Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал он.

Жертв нет. На месте попадания работают спасательные службы.