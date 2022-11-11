Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали работавшую в пользу спецслужб РФ ботоферму. В результате следственно-оперативных действий в Киеве и Винницкой области разоблачены пять ее организаторов, которые проводили информационные диверсии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Специализированное оборудование вражеской «ячейки» позволяло ежедневно регистрировать более 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Именно эти фейковые аккаунты использовали для распространения кремлевской пропаганды в интернет-пространстве, говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники массово распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, а также оправдывали вооруженную злость РФ.

— Подобные «вбросы» подавали от имени «обычных» граждан, якобы проживающих в Украине, в частности, во временно оккупированных ее районах, — добавили в ведомстве.

По данным следствия, вражескую ботоферму организовали четверо жителей Винницкой области, а ее технологическое обеспечение осуществлял житель Киева.

Установлено, что они предлагали услуги по разгону деструктивного контента с РФ.

— При этом основными клиентами злоумышленников были представители спецслужб страны-агрессора, которые использовали «ботов» для навязывания рашистской идеологии и московской лжи о войне в Украине, — говорится в сообщении.

Через подставные лица враг покупал анонимные аккаунты и применял их для проведения информационно-подрывной деятельности.

За каждого «бота» дельцы получали плату электронными переводами, проходившими через платежные системы РФ, отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины ведется следствие для выяснения всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, в результате спецоперации СБУ в нескольких областях Украины задержаны шесть организаторов нелегальных «трафиков» выезда уклонистов за границу и ликвидировали три схемы.