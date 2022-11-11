Российские оккупационные чиновники продолжают попытки уничтожать украинскую национальную идентичность среди жителей на украинских временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

— Российские оккупационные чиновники продолжают попытки уничтожать украинскую национальную идентичность среди жителей временно оккупированных территорий, создавая условия для мобилизации дополнительных сил из числа украинского гражданского населения на этих территориях через несколько лет, — заявили в ИSW.

Более того, российская оккупационная власть также продолжает свои усилия по выявлению проукраински настроенных жителей временно оккупированных Россией территорий Украины, но при этом меньше вкладывает в создание пророссийских настроений среди оккупированного населения.

— 10 ноября украинский Центр национального сопротивления заявил, что российские оккупационные чиновники снизили выплаты «социально незащищенным» слоям населения на оккупированных частях Запорожской области после псевдореферендумов 30 сентября. Центр также добавил, что эти платежи были использованы для получения паспортных данных для фальсификации голосования на референдуме, и что российские власти ужесточают меры фильтрации и другие «тактики террора», поскольку им больше не нужно покупать добрую волю оккупированного населения, говорится в отчете Института.

Ранее Институт изучения войны отчитывался, что украинские силы 10 ноября неуклонно продвигались в Херсонской области, в то время как российские войска отходят на восточный (левый) берег Днепра.