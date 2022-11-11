Украинские силы 10 ноября неуклонно продвигались в Херсонской области, в то время как российские войска отходят на восточный (левый) берег Днепра.

Об этом пишет в своем новом отчете американский Институт исследования войны (ISW).

— Украинские военные официальные лица и геолокационные видео в социальных сетях подтверждают, что украинские войска добились успехов к северо-западу, западу и северо-востоку от Херсона за последние 24 часа и продвинулись в некоторых районах на семь километров. Похоже, российские силы пока отходят в относительно хорошем порядке, и украинские силы достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские войска, как это было во время контрнаступления на Харьковщине. Украинские силы ударами с августа успешно ухудшили российские линии поставок на западном (правом) берегу, чтобы заставить российские силы отойти, и освободят Херсонскую область к реке Днепр в ближайшие дни или недели, – говорится в сообщении.

В ISW заявили, что для завершения отвода России потребуется некоторое время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, в то время как украинские войска будут продвигаться вперед и сталкиваться с заранее подготовленными российскими оборонными линиями, особенно вокруг города Херсона.

— Украина держит инициативу и готовится к большой победе в Херсоне... Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней для Украины. Бои будут продолжаться на южном направлении; в Бахмуте Донецкой области (единственное место, где российские войска все еще пытаются серьезно наступать); и на севере Луганской области, где украинские силы продолжают контрнаступательные операции, – отметили исследователи.

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили город Снигиревка Николаевской области. Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Также во время наступления ВСУ на Херсонском направлении 9 ноября удалось уволить 12 населенных пунктов, что подтвердил Генштаб утром 11 ноября и обнародовал перечень.

Так, удалось освободить Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. Наступление на этом направлении продолжается. Поэтому из соображений безопасности операции официально результаты будут обнародованы впоследствии.