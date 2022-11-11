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Российские оккупанты могут нанести по Украине электромагнитный импульсный удар. Он выведет из строя всю электронику.
В России недавно снова начали угрожать ядерным ударом. Западные аналитики предполагают, что оккупанты могут нанести по территории нашей страны электромагнитный импульсный удар. Сделать это можно, взорвав ядерный заряд в космосе.
Об этом пишет издание Financial Times.
Как отмечается, сгенерировать электромагнитный импульс, который может вывести из строя всю электронику, можно взорвать ядерный заряд в космосе. Тогда из строя, вероятно, выйдет гражданское и военное оборудование.
В Херсонской области, в частности, такой взрыв приведет к выведению из строя систем, управляющих плотинами региона, а также к отключению света, тепла и воды. Выйти из строя могут и автомобили.
Однако если РФ решится на такой шаг, она спровоцирует коллективный ответ НАТО.
— Непредсказуемое побочное влияние на атмосферу Земли, окружающую среду, спутники и население должно стать важной причиной для активизации статьи 5 об общей обороне, — отметил бывший сотрудник Пентагона Роджер Пардо-Мавер.
Напомним, депутат Госдумы РФ Андрей Луговой предлагает «добывать» энергосистему Украины в преддверии зимы. Угрозы раздаются на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
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Российские оккупанты могут нанести по Украине электромагнитный импульсный удар. Он выведет из строя всю электронику.
В России недавно снова начали угрожать ядерным ударом. Западные аналитики предполагают, что оккупанты могут нанести по территории нашей страны электромагнитный импульсный удар. Сделать это можно, взорвав ядерный заряд в космосе.
Об этом пишет издание Financial Times.
Как отмечается, сгенерировать электромагнитный импульс, который может вывести из строя всю электронику, можно взорвать ядерный заряд в космосе. Тогда из строя, вероятно, выйдет гражданское и военное оборудование.
В Херсонской области, в частности, такой взрыв приведет к выведению из строя систем, управляющих плотинами региона, а также к отключению света, тепла и воды. Выйти из строя могут и автомобили.
Однако если РФ решится на такой шаг, она спровоцирует коллективный ответ НАТО.
— Непредсказуемое побочное влияние на атмосферу Земли, окружающую среду, спутники и население должно стать важной причиной для активизации статьи 5 об общей обороне, — отметил бывший сотрудник Пентагона Роджер Пардо-Мавер.
Напомним, депутат Госдумы РФ Андрей Луговой предлагает «добывать» энергосистему Украины в преддверии зимы. Угрозы раздаются на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области.