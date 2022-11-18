КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Ракета приземлилась в экономической зоне Японии — в море к западу от острова Хоккайдо.
По словам премьера, при обычной траектории полета ракета могла преодолеть около 15 тысяч км и достигнуть континентальной части США.
Береговая охрана Японии сообщила, что не располагает информацией о повреждениях японских самолетов или кораблей.
— Я еще раз решительно заявляю, что это абсолютно неприемлемо, — заявил министр.
Напомним, в октябре Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря в последний день совместных военных учений Южной Кореи и США.
КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Ракета приземлилась в экономической зоне Японии — в море к западу от острова Хоккайдо.
По словам премьера, при обычной траектории полета ракета могла преодолеть около 15 тысяч км и достигнуть континентальной части США.
Береговая охрана Японии сообщила, что не располагает информацией о повреждениях японских самолетов или кораблей.
— Я еще раз решительно заявляю, что это абсолютно неприемлемо, — заявил министр.
Напомним, в октябре Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря в последний день совместных военных учений Южной Кореи и США.