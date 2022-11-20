Департамент государственной инфосистемы Эстонии сообщил о масштабной атаке прокремлевских хакеров на предприятия и ведомства Эстонии, Латвии, Польши и Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Руководитель отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами Департамента государственной инфосистемы (RIA) Тину Таммер сообщил, что в 10.14 утра в субботу они обнаружили, что услуги пяти эстонских компаний начали работать со сбоями. Среди них оказался и государственный энергоконцерн Eesti Energia.

«Из-за атак, кроме сайта Eesti Energia, недоступны сайты, связанные с предприятием, такие как elektrilevi. ee и enefitgreen. ee. Киберэксперты CERT-EE находятся в тесном контакте с представителями предприятия», - сказал Тину Таммер.

Тину Таммер сказал, что преступники также нацелились на министерство экономики и коммуникаций, Банк Эстонии и фонд EAS, а также сайт одной частной компании.

«Министерство и EAS являются клиентами государственной сети, предоставляемой RIA, поэтому атаки на них удалось отразить, они не оказали большого влияния. «Мы общаемся с партнерами и сторонами, подвергшимися атаке, и предлагаем собственные советы и поддержку. Мы следим за ситуацией и готовы внести свой вклад в дальнейшее решение киберинцидентов. Текущие атаки большие, но не столь масштабные и объемные, как постигшие Эстонию этой весной и летом. Несмотря на это последствия атаки могут быть очень масштабными в зависимости от цели», — сказал он.

Тину Таммер отметил, что никогда нельзя с абсолютной уверенностью сказать, кто стоит за атаками, но имеющаяся информация позволяет предположить, что это прокремлевские киберпреступники.

«Насколько нам известно, в это же время атаке подверглись компании и учреждения в Латвии, Польше и Украине. Этот список может быть не окончательным», – сказал он.