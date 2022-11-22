На 90-м году жизни скончался диссидент, член Украинской Хельсинкской группы Юрий Шухевич.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

— В возрасте 89 лет отошел к вечности Юрий Шухевич – Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы. Вечная память великому украинцу, - написал Андрей Садовый.

Сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича Юрий-Богдан Шухевич родился 28 марта 1933 в селе Обзоров во Львовской области.

Украинский политический деятель, член Украинской Хельсинкской группы, диссидент, народный депутат Украины VIII созыва, политзаключенный в 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 годах, он провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР.

В 1990 – 1994 Юрий Шухевич стал организатором и председателем УНА-УНСО.

В августе 2006 года Президент Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины (2006).