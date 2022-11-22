В Севастополе и Евпатории прогремели взрывы, оккупационная «администрация» сообщила об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщил ряд СМИ и представители оккупационных властей Крыма, передает Украинская Правда.

Как сообщает «Общественное Крым», звуки взрывов слышали жители оккупированных Севастополя и Евпатории.

В Евпатории, по данным издания, были слышны глухие взрывы и несколько громких взрывов в западной части города.

Жители Севастополя рассказали «Общественному» о, вероятно, работе ПВО, взрывы они слышали на севере города.

Местные Telegram-каналы публикуют видеозаписи, на которых задокументированы звуки взрывов и яркие вспышки.

О работе ПВО в Севастополе также сообщил глава администрации города Михаил Развожаев. По его словам, город атаковали беспилотники, двое из которых якобы удалось сбить.

А издание «РИА Новости» со ссылкой на местные оккупационные власти сообщило, что в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта.

Обновлено: «РИА Новости» сообщили о возобновлении движения морского транспорта в Севастополе, катера и паром отправляются по расписанию.

Обновлено в 20:35: «Губернатор» Севастополя Развожаев заявил, что при попытке приблизиться к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. А над акваторией Черного моря, уверяет он, флот отразил атаки еще трех беспилотников.

«Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет», – написал Развожаев в Telegram.



