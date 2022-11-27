Российская морская пехота понесла значительные потери в районе Павловки и Угледара Донецкой области. В течение последних двух недель на этом направлении шли интенсивные боевые действия.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 27 ноября.

Там рассказали, что небольшая территория «переходила из рук в руки», а Украина и Россия сосредоточили там значительные силы. Британцы прогнозируют, что упорные бои будут продолжаться.

« Россия, вероятно, оценивает свой потенциал как отправную точку для будущего большого наступления на север с целью захвата остальной территории Донецкой области, которая находится под контролем Украины», — говорится в отчете.