Об этом в Телеграмме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— У нас «прилеты» в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении.
По данным Резниченко, есть разрушения. Все детали выясняются.
Об этом в Телеграмме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— У нас «прилеты» в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении.
По данным Резниченко, есть разрушения. Все детали выясняются.