Российские военные выпустили две ракеты по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге.

Об этом в Телеграмме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— У нас «прилеты» в Кривом Роге. Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении.

По данным Резниченко, есть разрушения. Все детали выясняются.