В Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 440 детей, 851 ребенок получил ранения.

Как передает Укринформ, об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграмме.

«По состоянию на утро 27 ноября 2022 года более 1291 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 440 детей погибли и более 851 получили ранения», - говорится в сообщении.

Данные не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 33.

26 ноября в результате ракетных обстрелов врагом Днепра был ранен 17-летний парень.

В тот же день из-за обстрела российскими войсками Чернобаевки Херсонской области получил ранения 10-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами российской федерации повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

Как сообщал Укринформ, 26 октября в Вольнянской Запорожской области похоронили мальчика, которому было всего два дня. Ребенок погиб в результате попадания российской ракеты в родильное отделение больницы.