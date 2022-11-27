Силы обороны Украины с 24 февраля по 27 ноября ликвидировали ориентировочно 87 310 российских захватчиков, в том числе 600 человек – за последние сутки.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке. Кроме того, ликвидировано 2905 (+4 в сутки) танков, 5856 (+8) боевых бронированных машин, 1897 (+1) артиллерийских систем, 395 РСЗО, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1555 (+1) -тактического уровня, 531 крылатую ракету, 16 кораблей/катеров, 4412(+6) автомобильной техники и автоцистерн, 163 единицы специальной техники. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются. Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщал об уничтожении около 86 тысяч 710 российских захватчиков.