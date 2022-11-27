Во время отступления русские военные взорвали телевизионную башню, находившуюся по улице Перекопская.

Об этом сообщает Telegram-канал МВД Украины.

«При осмотре места происшествия следователи установили, что российские военные заложили 7 взрывных зарядов у основания телебашни, 5 из которых взорвались. Специалисты взрывотехнической службы осмотрели место, изъяли еще около 50 кг тротила и 90 м детонирующего кабеля», - говорится в сообщении.

Также на указанной территории было зафиксировано присутствие русских войск. Об этом свидетельствуют изъятые документы с позывными солдатами, графики их дежурств и другие вещественные доказательства.