В Киевской области в Вышгороде погиб 70-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно растопить твердотопливный котел, сообщил в телеграмме глава местной полиции Андрей Небитов.

Отмечается, что мужчина пренебрег техникой безопасности при разжигании котла. Он получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

«В очередной раз призываю граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами», – написал Небитов.

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар 23 ноября по Киеву и другим украинским населенным пунктам. По данным властей, из-за атаки на Киев погибли три человека, среди них – 17-летняя девушка. Пострадали еще 11 человек. По данным полиции, всего в Украине погибли шесть человек, еще 36 ранены.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские удары получили жилые дома, ТЭЦ и подстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Из-за ударов исчезло электро- и водоснабжение.

По данным командования Воздушных сил, Россия нанесла ракетный удар из Ростовской области, района Каспийского моря и акватории Черного моря.