В Украине на фронте погибла 101 женщина-военнослужащая, 50 числятся пропавшими без вести, а 100 получили ранения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время шестого женского форума.

350 женщин отмечены государственными наградами, а две получили звание Героев Украины посмертно. Речь идет об Инне Дереусовой и Екатерине Ступицкой.

Всего в украинском войске служат 59 тысяч 786 женщин, 18 тысяч женщин являются гражданскими работницами в ВСУ. 41 тысячу занимают именно военные должности и 5 тысяч находятся на передовой.

Министр также отметил, что добровольно на учет в военкоматы стали 1 тысяча женщин.

Алексей Резников рассказал, что в настоящее время завершает работу группа Минобороны, которая отрабатывает модели бронежилетов для женщин.