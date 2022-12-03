Во время войны от ракетных обстрелов в Николаеве погибли 156 человек, из них 2 ребенка, более 700 были тяжело ранены.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время брифинга в «Медиацентре Украина – Укринформ».

— До войны в Николаеве проживало 486 тысяч человек. По последним подсчетам, имеем половину людей от довоенного состояния. Мы считаем это по количеству канализационных стоков, информации о вывозе твердых бытовых отходов и количеству подключений к вышекам мобильной связи. Еще месяц тому назад это была цифра около 230 тысяч, сейчас где-то около 250 тысяч николаевцев. Во время войны в Николаеве от ракетных обстрелов погибли 156 человек, из них 2 ребенка, и более 700 были тяжело ранены. Эти цифры могли быть намного больше, но благодаря тому, что николаевцы эвакуировались, количество жертв не так велико, как могло бы быть, — сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, за время полномасштабной войны войска РФ убили 468 гражданских жителей Николаевской области, 12 из которых – дети. 1470 жителей региона были ранены.