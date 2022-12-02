За время полномасштабной войны войска РФ убили 468 гражданских жителей Николаевской области, 12 из которых – дети. 1470 жителей региона были ранены.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в интервью ЛІГА.net.

— До деоккупации Херсона с 260 дней войны нас не обстреливали 30. Остальные 200 дней мы провели под российскими обстрелами: и по области, и по городу. За прошедшие две недели, с 11 ноября, мы без обстрелов. Да, были обстрелы Очаковской громады с Кинбурна, есть один легко раненный (стеклом). За все это время. А за всю войну у нас ранены 1470 мирных жителей и 468 убитых, 12 из них — дети, — сказал Виталий Ким.

Он добавил, что после освобождения части Херсонщины российские войска не достают до Николаева артиллерией.

— РСЗО и С-300 теоретически могут, но не делают. Я думаю, в них нет смысла стрелять по тыловому городу, привыкшему к обстрелам и ко всему готовому, — сказал председатель ОВА.

Напомним, в Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, обстрелы были зафиксированы в Очаковской громаде.