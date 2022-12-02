В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, обстрелы были зафиксированы в Очаковской громаде.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Удары по акватории Очаковской громады враг нанес вчера, 1 декабря, с 14:43. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли без обстрелов.

Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка.