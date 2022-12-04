Суд лондонского района Вуд-Грин в пятницу осудил двух парней в возрасте 18 и 19 лет за попытку похищения мотоцикла судьи другого суда британской столицы прямо на его территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила полиция Лондона.

Согласно материалам дела, в апреле 2021 тогда 17-летний Шэй Голлис и 18-летний Деон-Дре Роджерс-Барретт в сопровождении еще одного подозреваемого заехали на территорию Коронного суда Снейрсбрука на двух мопедах.

Ребята наткнулись на мотоцикл BMW стоимостью 15 тысяч фунтов стерлингов и решили его угнать. Когда охранник суда попытался им помешать, Голлис достал мачете и стал угрожать. Охранник скрылся в здании, а ребята начали толкать мотоцикл.

В это время охрана суда закрыла входные ворота, поэтому воры бросили мотоцикл на землю, нанеся этим ущерб на несколько тысяч фунтов, оставили свои мопеды, шлемы, бензопилу и мачете, после чего перелезли через изгородь и скрылись пешком.

Одного подозреваемого Роджерса-Барретта установили сразу, потому что на него был зарегистрирован один из брошенных мопедов. К тому же сам он позвонил в полицию через полтора часа после попытки кражи и заявил, что это якобы его самого ограбили, забрав мопед и шлем.

Остальные найденные на территории суда предметы были связаны с Голлисом. Кроме того, следователям удалось доказать, что он и Роджерс-Барретт были знакомы с попыткой похищения. В мае 2021 года они были арестованы и взяты под стражу.

Роджерс-Барретт приговорен к 21 месяцу лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев, а также обязал пройти 25-дневный курс реабилитации и в течение трех месяцев электронным браслетом и выплатить 500 фунтов стерлингов компенсации потерпевшему.

Признавший свою вину Голлис был приговорен к 18 месяцам полицейского надзора, 12 часам общественных работ и 500 фунтов стерлингов компенсации потерпевшему судье.