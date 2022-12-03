В субботу, 3 декабря, в Киеве, Днепре и Одессе применили экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс- служба ДТЭК.

Соответственно, графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не работают.

В компании добавляют, что их энергетики вместе со специалистами Укрэнерго и другими экстренными службами делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Напомним, руководители операторов систем распределения будут нести персональную ответственность в случае нарушений графиков отключения электроэнергии.