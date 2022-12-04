Служба безопасности Украины разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

Сообщается, что следователи СБУ установили личности пяти так называемых «депутатов народного совета «ЛНР» III созыва», способствовавших принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганщины.

В сентябре 2022 года они инициировали его голосование и после этого обратились к главарю террористов Леониду Пасечнику о подписании незаконного документа.

Установлено, что среди фигурантов родственник так называемого «мэра» Луганска, который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

По данным следствия, все пятеро злоумышленников после 2014 начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.

За это они получили «мандаты» в созданном агрессором «народном совете ЛНР».

Находясь на «должностях», способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения коллаборанты выполняли задачи Москвы по подготовке и проведению фейкового плебисцита.

Помимо принятия незаконных «актов» активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали «проголосовать» за вхождение в состав РФ.

Также они ездили по «избирательным округам», где лично агитировали местных жителей совершить свой «выбор» в пользу страны-агрессора.

В организации псевдореферендума «помогали» кураторы-представители путинской партии «Единая Россия» и кремлевские пиар-технологи.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Луганской области.

Впрочем, отмечается, что СБУ установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.