Россияне продолжают свозить на временно оккупированные территории своих учителей для русификации украинских детей.
К примеру, недавно в оккупированный Мелитополь завезли педагогов из Дагестана, сообщает Центр национального сопротивления.
Эти учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах. По данным Центра, россияне привлекают дагестанских учителей к такой работе, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.
Такая иммиграция обусловлена тем, что украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами и обучать детей по российской школьной программе.
Ранее сообщалось, что российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Россияне продолжают свозить на временно оккупированные территории своих учителей для русификации украинских детей.
К примеру, недавно в оккупированный Мелитополь завезли педагогов из Дагестана, сообщает Центр национального сопротивления.
Эти учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах. По данным Центра, россияне привлекают дагестанских учителей к такой работе, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.
Такая иммиграция обусловлена тем, что украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами и обучать детей по российской школьной программе.
Ранее сообщалось, что российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.