Россияне продолжают свозить на временно оккупированные территории своих учителей для русификации украинских детей.

К примеру, недавно в оккупированный Мелитополь завезли педагогов из Дагестана, сообщает Центр национального сопротивления.

Эти учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах. По данным Центра, россияне привлекают дагестанских учителей к такой работе, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.

Такая иммиграция обусловлена тем, что украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами и обучать детей по российской школьной программе.

Ранее сообщалось, что российские захватчики превращают школы на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.