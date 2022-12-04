Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага вблизи 17 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ, размещенном на его странице в Facebook.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Новомихайловка Донецкой области.

Кроме того, за прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевку Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из артиллерии подверглись районы более десяти населенных пунктов. Среди них – Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двухлетняя Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевка, Площадка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись, в частности, районам Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Южного, Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Марьинки, Невельского Донецкая область.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Огневому влиянию он подверг районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обороняется. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты также ведут оборону. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огонь террора мирных жителей Херсона.

Напомним, в субботу 3 декабря пограничники сбили в окрестностях Бахмута вражеский самолет СУ-34.