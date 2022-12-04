Угроза ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины сохраняется.

Об этом предупреждает Генеральный штаб ВСУ.

- Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины, - отмечается в сообщении ведомства.

В утренней сводке также говорилось, что за прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетные удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

Как сообщалось, утром 3 декабря Россия вывела на боевое дежурство 18 кораблей. Это 24 ракеты типа «Калибр», которые готовы к использованию.