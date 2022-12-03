Утром 3 декабря Россия вывела на боевое дежурство 18 кораблей.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
— Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей... Сейчас на боевом дежурстве находятся четыре ракетоносителя, два из которых подводных. Это 24 ракеты типа «Калибр», которые готовы к использованию, – сказала Наталья Гуменюк.
Она подчеркнула, что Черное море на стороне украинской стороны, поскольку «наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка».
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Утром 3 декабря Россия вывела на боевое дежурство 18 кораблей.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
— Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей... Сейчас на боевом дежурстве находятся четыре ракетоносителя, два из которых подводных. Это 24 ракеты типа «Калибр», которые готовы к использованию, – сказала Наталья Гуменюк.
Она подчеркнула, что Черное море на стороне украинской стороны, поскольку «наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка».
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.