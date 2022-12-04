Армия Израиля обстреляла военные объекты боевиков ХАМАС на территории сектора Газа.
Об этом заявили в Армии обороны Израиля.
— Реагируя на обстрелы военного самолета, Армия обороны Израиля нанесла удары по боевым позициям боевиков ХАМАС, — говорится в сообщении на сайте вооруженных сил Израиля.
Отмечается, что израильские военные также обстреляли предприятие по производству ракет, а также тоннель, построенный боевиками на юге сектора Газа.
Напомним, в августе этого года «Исламский джихад» выпустил 70 ракет из Сектора Газа по Израилю – через несколько часов после того, как Израиль авиаударом ликвидировал руководителя операций «Исламского джихада».
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Армия Израиля обстреляла военные объекты боевиков ХАМАС на территории сектора Газа.
Об этом заявили в Армии обороны Израиля.
— Реагируя на обстрелы военного самолета, Армия обороны Израиля нанесла удары по боевым позициям боевиков ХАМАС, — говорится в сообщении на сайте вооруженных сил Израиля.
Отмечается, что израильские военные также обстреляли предприятие по производству ракет, а также тоннель, построенный боевиками на юге сектора Газа.
Напомним, в августе этого года «Исламский джихад» выпустил 70 ракет из Сектора Газа по Израилю – через несколько часов после того, как Израиль авиаударом ликвидировал руководителя операций «Исламского джихада».