Армия Израиля обстреляла военные объекты боевиков ХАМАС на территории сектора Газа.

Об этом заявили в Армии обороны Израиля.

— Реагируя на обстрелы военного самолета, Армия обороны Израиля нанесла удары по боевым позициям боевиков ХАМАС, — говорится в сообщении на сайте вооруженных сил Израиля.

Отмечается, что израильские военные также обстреляли предприятие по производству ракет, а также тоннель, построенный боевиками на юге сектора Газа.

Напомним, в августе этого года «Исламский джихад» выпустил 70 ракет из Сектора Газа по Израилю – через несколько часов после того, как Израиль авиаударом ликвидировал руководителя операций «Исламского джихада».