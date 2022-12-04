Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 4 декабря ликвидировали около 91 тысячи 150 российских захватчиков, при этом только за предыдущие сутки - 550 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также защитники Украины уничтожили российских танков 2922 (+5) единицы, боевых бронированных машин – 5892 (+6), артиллерийских систем – 1908 (+2), РСЗО – 395 (+0), средств ПВО – 210 (+0), самолетов – 281 (+1) вертолетов – 263 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1573 (+1), крылатых ракет ‒ 531 (+0), кораблей / катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4479 (+7), специальной техники – 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага вблизи 17 населенных пунктов в Луганской и Донбассе.