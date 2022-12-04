По состоянию на 4 декабря Россия удерживает в Черном море 21 корабль.

Об этом говорится в сообщении пресс -службы Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Накануне в море на боевом дежурстве находились 18 кораблей. Количество носителей «Калибров» остается пока неизменным — четыре судна. Общий залп составляет 24 ракеты.

— в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «калибр», общий залп – 76 ракет, – говорится в сообщении.

За сутки проход Керчь-Еникальским проливом в интересах России совершило лишь одно судно, двигавшееся к Азовскому морю.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что угроза ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины сохраняется.