Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину от атак агрессора погибли уже более 9400 гражданских жителей. Среди погибших – 461 ребенок, еще 6800 ранены.

Об этом Евгений Енин рассказал в эфире телемарафона, пишет ZN.ua.

— По данным Национальной полиции, погибли более 9400 мирных жителей и еще около 6800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети: с начала вторжения РФ в Украину погиб 461 ребенок, - отметил он.

Напомним, во время войны от ракетных обстрелов в Николаеве погибли 156 человек, из них 2 ребенка, более 700 были тяжело ранены.