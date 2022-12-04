В воскресенье, 4 декабря, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ

— Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушное командование «Восток» был сбит вражеский вертолет Ка-52, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 4 декабря ликвидировали около 91 тысячи 150 российских захватчиков, при этом только за предыдущие сутки - 550 человек.