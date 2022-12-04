Находившиеся в аэропорту Гостомеля во время частичной оккупации Киевской области российские военные успели украсть часть деталей из украинского самолета Ан-225 «Мрия».

Об этом заявил командир четвертой бригады оперативного реагирования Нацгвардии, полковник Артем Илюхин, сообщает.

Бригада Илюхина принимала участие в боевых действиях на взлетной полосе аэропорта Гостомеля. По словам полковника, «Мечта» была уничтожена боевыми действиями, но основной ущерб ей нанесли подразделения РФ. Кроме того, в нескольких местах ее специально подожгли.

— Основные наиболее ценные комплектующие детали были изъяты россиянами из самолета. «С корнями» вырваны платы, провода и тому подобное, — добавил полковник.

По его словам, представители летной школы РФ приезжали с командировкой в Гостомель несколько раз.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинское зерно по меньшей мере на 1 миллиард долларов.