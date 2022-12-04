Согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 миллиард долларов.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что с неподконтрольных Украине территорий было собрано около 6 миллионов тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях, а несобранные площади в основном располагались вдоль линии фронта.

Почти четверть украинской пшеницы выращивается на землях, которые страна-террорист аннексировала. Оценки NASA Harvest касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, хранившиеся на складах.

Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

Анализ дает представление о происходящем на оккупированных территориях. Он использует модель машинного обучения, которая обнаруживает изменения текстуры и цвета на основе временных рядов спутниковых изображений для нанесения на карту места собранного или несобранного урожая.

Команда NASA Harvest подсчитала, что аграрии в этом году в Украине собрали 26,6 миллионов тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн превышает другие ведущие прогнозы.

Напомним, Россия продолжает использовать инструменты для искусственного ограничения возможностей Черноморской зерновой инициативы, которая недавно была продлена на 120 дней, затягивая проверки судов Совместным координационным центром (СКЦ).