Россия продолжает использовать инструменты для искусственного ограничения возможностей Черноморской зерновой инициативы, которая на днях была продлена на 120 дней, затягивая проверки судов Совместным координационным центром (СКЦ).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«У нас был опыт проведения 40 инспекций в сутки, сейчас из-за позиции России за день проверяется в пять раз меньше. В октябре «Зерновая инициатива» позволила экспортировать 4,2 млн. тонн зерновых, в ноябре не выйдем и на 3 млн. тонн. К тому же, технически мы можем выйти на 6 млн тонн в месяц», — написал он.

Александр Кубраков добавил, что 77 судов стоят в очереди для прохода инспекции в Турции, порты Большой Одессы используют до 50% своих мощностей, а стоимость зерна растет с каждым новым шантажом со стороны России.

Он подчеркнул, что искусственная затяжка проверок приводит к убыткам со стороны фермеров и судовладельцев: один день простоя обходится не менее 30 тысяч долларов, а суда сейчас ожидают инспекцию от двух до пяти недель.

Министр сообщил, что в воскресенье вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк и Специальным уполномоченным по санкционной политике США Джеймсом О'Брайеном посетили порт Одессы и порт «Южный» и обсудили с портовым и аграрным бизнесом способы усиления «Зерновой инициативы» и расширения ее возможностей..

«Стратегически мы должны добиться не только ускорения инспекций на Босфоре, но и присоединения к инициативе портов Николаева и пролонгации соглашения на срок не менее года», - отметил министр.

Он напомнил, что Украина официально обратилась в ООН и Турцию с предложением о присоединении к инициативе портов Николаева.