Российские военные днем, 4 декабря, обстреляли акваторию реки Днепр и автоматной очередью ранили 65-летнюю женщину.

Об этом сообщили в Херсонском горсовете.

Она вместе с мужем на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила. Мужчина в результате вражеских обстрелов не пострадал.

Ранее в ОК «Юг» сообщили, что оккупанты, понимая неизбежное поражение, усилили давление на жителей Херсонщины.