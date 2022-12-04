Российские оккупанты, сбежавшие с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно. Однако враг продолжает терроризировать мирных украинцев.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

Она отмечает, что оккупанты усиливают «полицейское» давление на левом берегу Днепра. Российские войска проводят обыски и проверки среди местного населения. оккупанты пытаются выявить патриотов.

— Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество, — сказала Наталья Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что оккупированный левый берег Херсонской области тоже будет уволен. По ее словам, украинцы понимают, что ВСУ близко.

— Местные понимают, что к левому берегу достаточно близко, — добавила она.

Ранее также сообщалось, что на оккупированной части Херсона российские войска усилили «фильтрационные меры».