На оккупированной части Херсона российские войска усилили «фильтрационные мероприятия».

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

— На временно занятой территории Херсонской области враг ужесточил фильтрационные меры. В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей, – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российские войска продолжают обстреливать недавно деоккупированную часть Херсона - из артиллерии обстреливали районы Качкаровки, Токаревки и Антоновки. Также не прекращаются обстрелы Херсона.

Украинские военные также сообщают, что на временно оккупированной Крыму сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации. По имеющейся информации, в Керчи производятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

Напомним, захватчики готовят очередную волну мобилизации на территории оккупированного Крыма.