Захватчики готовят очередную волну мобилизации на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

— На временно оккупированной территории АР Крым сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации, – говорится в сообщении.

По имеющейся у штаба информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

Напомним, российские оккупанты превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму.