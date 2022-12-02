Захватчики готовят очередную волну мобилизации на территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
— На временно оккупированной территории АР Крым сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации, – говорится в сообщении.
По имеющейся у штаба информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.
Напомним, российские оккупанты превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Захватчики готовят очередную волну мобилизации на территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
— На временно оккупированной территории АР Крым сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации, – говорится в сообщении.
По имеющейся у штаба информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.
Напомним, российские оккупанты превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму.