Российские оккупанты превратили Джанкой и близлежащие районы в крупнейшую военную базу во временно оккупированном Крыму.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, на севере Крыма россияне содержат резервы для усиления группировок на Приднепровском и Ореховском направлениях.

— Город Джанкой и прилегающие к нему районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории Крыма, откуда осуществляется передислокация российских войск и техники, – сказал Алексей Громов.

Он отметил, что, по данным разведки, в полевом парке техники в районе Медведевки (Джанкойский район) находится 750 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что в Крыму после его освобождения от оккупантов местные жители будут встречать военнослужащих ВСУ с украинскими флагами , как сейчас в Херсоне.