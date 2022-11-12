Президент Владимир Зеленский убежден, что в Крыму после его освобождения от оккупантов местные жители будут встречать военнослужащих ВСУ с украинскими флагами, как сейчас в Херсоне.

Об этом идет речь в вечернем обращении президента.

— Так будет и в Геническе, и в Мелитополе. Придем и во все наши города и села Донбасса. Обязательно увидим, как в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения, — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил бойцов 28-й и 63-й отдельных механизовых бригад и 59-й отдельной мотопехотной бригады, разведчиков, бойцов Сил специальных операций и нацгвардейцев «за блестящее выполнение задач по освобождению Херсона».

11 ноября еще перед сообщениями об уходе Херсона жители города выходили на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины.

Позже также появились видеовстречи жителями украинских военных.