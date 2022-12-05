В понедельник ночью, 5 октября, российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Оккупанты ударили по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья.

Повреждено одно из частных предприятий. На месте работали спасательные службы.

Напомним, 3 декабря в 14:15 вражеские обстрелы подвергся одному из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области. Пострадавших нет. Кроме того, ночью 4 декабря в 02:40 враг вел минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших тоже нет.