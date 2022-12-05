В понедельник ночью, 5 октября, российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Оккупанты ударили по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья.
Повреждено одно из частных предприятий. На месте работали спасательные службы.
Напомним, 3 декабря в 14:15 вражеские обстрелы подвергся одному из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области. Пострадавших нет. Кроме того, ночью 4 декабря в 02:40 враг вел минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших тоже нет.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В понедельник ночью, 5 октября, российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Оккупанты ударили по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья.
Повреждено одно из частных предприятий. На месте работали спасательные службы.
Напомним, 3 декабря в 14:15 вражеские обстрелы подвергся одному из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области. Пострадавших нет. Кроме того, ночью 4 декабря в 02:40 враг вел минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших тоже нет.