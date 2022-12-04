Вчера, 3 декабря, в 14:15 вражеские обстрелы подвергся одному из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Кроме того, сегодня ночью, 4 декабря, в 02:40 враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших тоже нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, 2 декабря, враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины.
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Вчера, 3 декабря, в 14:15 вражеские обстрелы подвергся одному из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Кроме того, сегодня ночью, 4 декабря, в 02:40 враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших тоже нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, 2 декабря, враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины.