Вчера, 3 декабря, в 14:15 вражеские обстрелы подвергся одному из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Кроме того, сегодня ночью, 4 декабря, в 02:40 враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших тоже нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, 2 декабря, враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины.