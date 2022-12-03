Вчера, 2 декабря, с 11:19 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады.

Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, в ночь на 3 декабря российские войска ударили ракетами по населенному пункту в Запорожской области. В результате вражеской атаки были повреждены дома.