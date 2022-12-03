Вчера, 2 декабря, с 11:19 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады.
Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, в ночь на 3 декабря российские войска ударили ракетами по населенному пункту в Запорожской области. В результате вражеской атаки были повреждены дома.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Вчера, 2 декабря, с 11:19 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады.
Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, в ночь на 3 декабря российские войска ударили ракетами по населенному пункту в Запорожской области. В результате вражеской атаки были повреждены дома.