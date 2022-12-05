В Крыму возможно готовят музеи к вывозу экспонатов, в случае дальнейших побед ВСУ на южном фронте.

Об этом сообщает Крымский институт стратегических исследований.

Там отметили, что часть крымских музеев завезли упаковочный материал, который могут использовать в случае «эвакуации».

«По инсайдерской информации, «эвакуацию» могут начать в случае ухода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая «эвакуация» может начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра», — отмечают аналитики.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал петицию с просьбой обменять енота, которого российские оккупанты похитили из Херсонского контактного минизоопарка, на памятник Екатерине II в Одессе.