Министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал петицию с просьбой обменять енота, которого российские оккупанты похитили из Херсонского контактного минизоопарка, на памятник Екатерине II в Одессе.

Свое мнение министр выразил в интервью «Украинской правде».

— Не только енота, но и картины верните вместе с енотом. Мы можем, кстати, все эти памятники Пушкину, которые сейчас массово перемещают в другие места, предложить обменять на то, что было украдено, включая енот, — сказал Александр Ткаченко.

По его словам, не все памятники Пушкину являются объектами культурного наследия. Но занесенные в реестры должны быть перенесены в музей или храниться на каком-то отдельном участке, говорит министр.

— Но многие из этих памятников, мы знаем, что они делались под кальку, и в Екатерине, насколько я помню, оригинальных элементов осталось очень мало, — добавил он.

Петиция с предложением обменять памятник Екатерине II на похищенного енота появилась на сайте президента Украины 15 ноября.

Напомним, в ноябре во время отступления из Херсона российские оккупанты украли из местного зоопарка енота. Как выяснилось позже, оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных — от ламы и волка до осла и белок.

В воровстве животных Херсонского зоопарка признался крымский бизнесмен. директор парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка», Олег Зубков. Он заявил, что готов вернуть зверей, как только «власти Херсона» восстановят местный зоопарк.